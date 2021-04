Telegram 7.7 update brengt verschillende verbeteringen en handige opties

Er wordt een nieuwe update beschikbaar gesteld voor chat-app Telegram. Ook deze keer hebben de ontwikkelaars gewerkt aan een reeks nieuwe functies die van pas komen bij het gebruik.

Telegram 7.7

In de komende tijd kan een nieuwe update gedownload worden voor Telegram. Telegram 7.7 om precies te zijn. Deze nieuwe versie bevat onder andere bredere ondersteuning voor betalingen, welke in Nederland niet gebruikt wordt. De dienst kan nu met meer partijen overweg.

Voor spraakchats, welke bij de vorige update toegevoegd werden, is het nu mogelijk een audiobericht in te plannen, net als dat dit bij normale berichten mogelijk is. Bij spraakchats kun je nu ook profielen uitklappen en zo miniprofielen bekijken. Verder presenteert Telegram nog een nieuwe webversie (naast de bestaande), samen met ondersteuning voor geanimeerde stickers, donkere modus, chatmappen en meer.

Pinch-to-zoom en videospeler

Een andere nieuwe functie die we in Telegram 7.7 terugzien is de Pinch-to-zoom functionaliteit. Zonder dat je eerst een foto hoeft aan te tikken kun je zoomen door twee vingers op het scherm te plaatsen en uit elkaar te schuiven.

De videospeler is ook verbeterd. Door de rechter- of linkerkant van het scherm ingedrukt te houden, of door dubbel te tikken, kun je tien seconden terug- of juist doorspoelen in een video. In de Android-app zijn verder nieuwe dynamische en ‘smooth’ animaties toegevoegd.

