Telegram kondigt Zoom-alternatief aan: vol videoconferentie-functies

Google heeft Meet, Microsoft heeft Teams en videobellen kan ook met Telegram. Echter worden de mogelijkheden voor het opzetten van een videoconferentie uitgebreid in Telegram. Er moet een nieuwe ‘videodimensie’ toegevoegd worden aan Telegram.

Telegram met videoconferentie-tools

In mei zal Telegram de functionaliteit in de app opnieuw verder uitbreiden. In de afgelopen week verscheen Telegram 7.7 al, maar een volgende update brengt nog veel meer verbeteringen. Telegram geeft alvast een voorproefje van wat er te komen staat. Er komen groepsvideogesprekken, waardoor de dienst eventueel ook een alternatief kan zijn voor Zoom.

Durov, de eigenaar van Telegram, werkt samen met het team aan de nieuwe functie in Telegram. Het wordt groepsvideobellen, waarbij één-op-één videobellen sinds enige tijd al mogelijk is. Gebruikers krijgen met de nieuwe tool de mogelijkheid om het scherm te delen en verder zien we ruisonderdrukking en de ondersteuning voor op de tablet en desktop. Videochats worden voorzien van end-to-end encryptie. De functie moet in mei uitgerold worden.

De werking van de nieuwe functie wordt hieronder uitgelicht in een video.