Telegram en providers noteren recordaantallen tijdens WhatsApp-storing

Het was groot nieuws; de enorme storing bij Facebook afgelopen week. Andere partijen hebben hier flink van geprofiteerd, zo blijkt uit de nieuwe informatie.

Telegram profiteert

Telegram is één van de gelukkigen die flink hebben geprofiteerd vande storing deze week bij Facebook. Door de storing lagen zeven uur lang Facebook, Messenger, Instagram en WhatsApp eruit. Het zou gaan om een menselijke fout die ontstaan is tijdens routine-onderhoud.

Volgens Telegram-oprichter Pavel Durov heeft dit gezorgd voor een recordaantal van 70 miljoen nieuwe gebruikers voor berichtendienst Telegram. Signal, een andere berichtendienst zag ook een stijging van ‘miljoenen’, maar exacte cijfers zijn niet gedeeld door hen.

Providers

Providers zagen ook duidelijk terug dat WhatsApp een storing had. KPN zag een verdubbeling van het aantal verstuurde sms-berichten. Er werden op het hoogtepunt, om 22:00 uur, vier keer zoveel sms-berichten verstuurd dan normaal. Vodafone zag een stijging van 75 procent in sms’jes en er vonden 30 procent meer telefoongesprekken plaats. T-Mobile noteerde een stijging van 120 procent in het aantal sms’jes en 10 procent in het telefoonverkeer.