Telegram plant abonnementsmodel voor het verbergen van advertenties

Onlangs werd bekend dat chatdienst Telegram op termijn reclame wil toevoegen aan de app. Dit zal – in ieder geval in het begin – op beperkte schaal gebeuren. Nu komt er interessant nieuws naar buiten dat Telegram mogelijk abonnementsmodellen aan wil bieden voor gebruikers.

Telegram is een geavanceerde, uitgebreide en prettige chat-app. De dienst is volledig gratis te gebruiken, zonder dat je hierbij advertenties ziet. Onlangs werd bekend dat er gewerkt wordt aan het tonen van advertenties in Telegram. Deze zullen echter relatief niet storend zijn en moeten voldoen aan strenge eisen. Maar voor degenen die helemaal niks met reclame in hun chat-app te maken willen hebben, wordt er gewerkt aan een andere oplossing; een abonnementsmodel.

Middels het abonnementsmodel kan tegen betaling de reclame uitgeschakeld worden. In het Telegram-kanaal van CEO en oprichter Pavel Durov, worden er verschillende opties voorbereid om reclames te verbergen. Gebruikers kunnen zelf officiële advertenties uitschakelen, en de beheerders van kanalen kunnen voor alle gebruikers de reclames uitzetten. Durov geeft hierover de volgende uitleg;

Many users have suggested introducing the ability to disable official advertisements in Telegram channels. Today we are announcing two more changes:

1. Users will be able to disable official advertisements.

We have already started work on this new feature and look forward to launching it this month. It can be issued in the form of an inexpensive subscription, which will allow any user to directly financially support the development of Telegram and never see official advertisements in the channels.

2. Channel authors will be able to turn off official advertisements in their channels for all users.

Some channel creators would also like to “turn off” advertisements in their channels for all users. At the moment, we are calculating the economic conditions for this option. Advertisers will soon be able to place an “invisible” ad on any channel that – assuming there is sufficient cost per impression – will result in no ads on that channel.

We will continue to work on features that will allow Telegram to break even. The interests of users and content authors will remain our priority in this process.