Telegram 8.3: grote update vol nieuwe privacy-opties en handige tools

We schreven het al vaker; als er een update voor Telegram verschijnt, is dat meestal een grote update. Dat is nu met de update naar Telegram 8.3 niet anders, en zien we een hoop nieuwe functies die betrekking hebben op handige eigenschappen en nieuwe privacy-opties. Wat is er allemaal nieuw?

Telegram 8.3

In de Google Play Store staat een grote update klaar naar Telegram 8.3. De nieuwste versie van de chat-app brengt verschillende handige toevoegingen, tools en opties. Allereerst is er nieuws voor de beheerders van kanalen en groepen. Zij hebben vanaf nu de mogelijkheid om de optie ‘Beschermde inhoud’ in te schakelen. Hiermee kan worden voorkomen dat content die gedeeld wordt, opgeslagen wordt door leden of anderen. Er kan gekozen worden om de inhoud alleen voor leden beschikbaar te stellen, het doorsturen van berichten te beperken en het maken van screenshots van die chat niet mogelijk te maken. Ook het opslaan van media in posts kan ongedaan gemaakt worden in Telegram 8.3.

Nieuwe functies zijn er ook voor de doorsnee-gebruikers. Vanaf nu heb je volledige controle over je digitale voetafdruk, zo meldt de chat-app trots. Gebruikers kunnen nu gemakkelijk de chatgeschiedenis van een specifieke datum of periode verwijderen. Hiervoor kan de kalender geopend worden en op de datumbalk getikt worden, die je ziet tijdens het scrollen door de chat.

Telegram 8.3 krijgt ook het nieuwe Apparaten-menu, waarbij je beter inzicht hebt in de verbonden apparaten. Hiervan kun je ook de instellingen aanpassen en je kunt middels een knop snel een desktop-apparaat verbinden. Je kunt per apparaat ook instellingen aanpassen dat er oproepen ontvangen mogen worden, of dat er toegang is tot secret chats. Bij publieke groepen is er vanaf nu de mogelijkheid om anoniem te reageren en het verifiëren van een nieuw apparaat kan vanaf nu bij sommige mobiele apparaten middels een oproep van Telegram, in plaats van een sms.

Verbeteringen zijn er ook op het gebied van thema’s. Waar eerder al nieuwe dynamische thema’s werden toegevoegd, zijn deze nu niet beperkt tot alleen een chat, maar tot de hele app. De chat-instellingen zijn volledig herontworpen met extra aandacht voor thema’s.

De update naar Telegram 8.3 kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Wil je niks missen van DroidApp? Volg dan met één druk op de knop het DroidApp-kanaal op Telegram.