WhatsApp-oprichter Brian Acton gaat aan de slag bij chat-app Signal

Oud WhatsApp-oprichter Brian Acton gaat aan de slag bij WhatsApp-rivaal Signal. Hij volgt hiermee Moxie Marlinspike op, de oprichter en CEO van Signal. Hij treedt terug als CEO van Signal. In de afgelopen tijd is Signal flink in populariteit gestegen.

WhatsApp-oprichter naar Signal

Moxie Marlinspike heeft bekend gemaakt dat het een stapje terugdoet bij Signal. In 2018 lanceerde hij de chat-app Signal, een veilig alternatief voor de gevestigde orde zoals WhatsApp. Door privacyexperts en ook door de Europese Commissie werd Signal omarmd vanwege de privacy. De berichtendienst is op zoek naar een plaatsvervanger voor de CEO, maar tot die tijd is er nu wel iemand anders aan het roer komen te staan. Marlinspike stond jarenlang er alleen voor. Voor elke storing stond hij klaar om het op te lossen. Inmiddels werken achter de schermen tientallen mensen aan Signal.

Brian Acton neemt het stokje tijdelijk over van Marlinspike. Hij was mede-oprichter van WhatsApp. In 2014 werd WhatsApp overgenomen door Facebook. Na een meningsverschil met het nieuwe moederbedrijf stapte Acton uit de WhatsApp-boot.