Chat-app Signal voegt ondersteuning toe voor eigen gebruikersnaam

Om je telefoonnummer niet met iedereen te hoeven delen, is Signal vanaf nu voorzien van een fijne verbetering. Gebruikers kunnen vanaf nu een gebruikersnaam aanmaken en zo hun telefoonnummer privé houden.

Signal gebruikersnaam

In Signal is het vanaf nu mogelijk om een gebruikersnaam aan te maken. Tot dusver was het enkel mogelijk om met anderen te chatten via Signal door je telefoonnummer te delen. Dat hoeft niet langer, aangezien je nu dus ook gewoon je gebruikersnaam kunt geven. WhatsApp is ondertussen bezig met de ontwikkeling van een vergelijkbare functie; Telegram biedt de optie al sinds jaar en dag.

Signal verbergt standaard je telefoonnummer voor degenen met wie je chat. Dit geldt niet voor degenen die jou als contact hebben opgeslagen. Hoewel het wel noodzakelijk is om je te registreren met een telefoonnummer, kun je voortaan met anderen gewoon dus je unieke gebruikersnaam delen. Daarbij biedt Signal nieuwe privacy-opties. Om de nieuwe opties te gebruiken, dienen zowel de ontvanger als de verzender de nieuwste versie van de app te hebben. Het aanmaken van een gebruikersnaam is overigens niet verplicht. Je kunt je gebruikersnaam op Signal gemakkelijk ook delen via een QR-code.

Signal zegt het volgende;

We introduceren ook een instelling waarmee u kunt bepalen wie u op Signal kan vinden op basis van uw telefoonnummer. Tot vandaag kon iedereen die jouw telefoonnummer had (van een feestfolder, een visitekaartje of ergens anders) je opzoeken op Signal via je telefoonnummer en je een bericht sturen. Je kunt dit nu beperken door naar Instellingen > Privacy > Telefoonnummer > Wie kan mij vinden op basis van mijn nummer te gaan en dit in te stellen op ‘Niemand’.