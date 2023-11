Chat-app Signal werkt aan gebruikersnamen

Een fijne verbetering wordt voorbereid door de ontwikkelaars van Signal. De chat-applicatie krijgt de mogelijkheid om een gebruikersnaam in te stellen, zonder dat daarbij je telefoonnummer zichtbaar is.

Signal met gebruikersnaam

Gebruikers van de beveiligde chat-app Signal krijgen de optie om een gebruikersnaam aan te maken. Dit meldt het bedrijf in een aankondiging op het forum van de berichtendienst. Op dit moment gaat het om een functie die nog getest wordt, en dus nog niet volledig werkt. Het is de bedoeling dat de functie in 2024 naar alle gebruikers komt.

Met het aanmaken van een gebruikersnaam, hoeft de Signal-gebruiker geen telefoonnummer met een andere gebruiker te delen. Telegram biedt de optie voor het contact leggen via een gebruikersnaam al lange tijd aan, en WhatsApp zou deze functie ook in ontwikkeling hebben.

Wat is Signal?

Signal is een gratis, end-to-end versleutelde communicatie-applicatie die gebruikers in staat stelt om veilig berichten, telefoongesprekken en videogesprekken te voeren. De app is ontworpen met een sterke nadruk op privacy en beveiliging, waardoor gebruikers de zekerheid hebben dat hun communicatie niet door derden kan worden onderschept of gelezen.

Signal maakt gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken om ervoor te zorgen dat alleen de beoogde ontvanger de inhoud van een bericht kan ontcijferen. Signal zelf heeft geen toegang tot de inhoud van de communicatie, aangezien de encryptiesleutels uitsluitend in handen van de gebruikers worden gehouden.