Signal app: zo blijf je end-to-end beveiligd in contact

Er zijn tal van verschillende chat applicaties te vinden in de Play Store, naast WhatsApp, Telegram en Messenger vinden we ook Signal terug. Wat kan je met deze applicatie?

Chatten met stukje veiligheid

Via Signal kan je heel gemakkelijk in contact blijven met vrienden en familie. Wat Signal anders maakt dan bijvoorbeeld WhatsApp is dat Signal claimt al je chats versleuteld te versturen en ontvangen. Maar vooral dat de app open source is en door derden kan worden beoordeeld is een groot pluspunt. Ook zit er geen groot bedrijf achter de Signal die baat heeft bij het verzamelen van metadata over jouw gebruik.

In het chatvenster kan je gemakkelijk media delen waarbij je optioneel kunt kiezen voor eenmalige weergave. Je contactpersoon kan op zijn beurt weer reageren met emoji’s en natuurlijk alle andere manieren van reageren. Ook kan je berichten verwijderen, je contact krijgt dit dan ook te zien.

Via het menu kun je per chat ook berichten zoeken en alle ontvangen media bekijken. Per chat kan je ook instellingen aanpassen zoals achtergrond, en meldingen. Je kan ook instellen dat berichten na een bepaalde tijd vervallen, deze zijn dan niet meer te lezen.

Net als bij WhatsApp kan je ook in Signal tijdelijke verhalen maken die 24 uur te zien zijn voor jouw contacten. Deze verhalen kunnen zowel tekst als foto en video bevatten.

Tenslotte kan je via Signal ook bellen en videobellen wat de applicatie compleet maakt. Toch zijn er in onze lijst met contacten maar weinig mensen die gebruik lijken te maken van Signal. De app is in ieder geval gratis te downloaden uit de Google Play Store.