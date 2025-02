Signal komt met ‘Veilige synchronisatie’ bij koppelen nieuw apparaat

Berichten-app Signal komt met een nieuwe functie. De ontwikkelaars hebben de functie officieel aangekondigd, en moeten een fijne verbetering zijn. Zonder zorgen over je privacy moet je een nieuw apparaat kunnen koppelen.

Koppelen en synchroniseren in Signal

Berichtendienst Signal heeft een nieuwe functie aangekondigd die veilige synchronisatie van de chatgeschiedenis mogelijk maakt bij het koppelen van een nieuw apparaat. Dit biedt gebruikers meer gemak zonder in te boeten op privacy en beveiliging, zo beloven de ontwikkelaars.

Synchronisatie van berichten en media

Tot voor kort werd de bestaande berichtengeschiedenis niet overgedragen wanneer een nieuw apparaat aan een Signal-account werd gekoppeld. De nieuwe functie verandert dit. Zodra een gebruiker een nieuw apparaat koppelt, worden berichten en verzonden media van de afgelopen 45 dagen automatisch beschikbaar gemaakt. Dit synchronisatieproces is volledig versleuteld, waardoor Signal geen toegang heeft tot de gegevens. “Het hele proces blijft vertrouwelijk en veilig”, bevestigt Signal-woordvoerder Martin Bartenberger.

Gebruikers van Signal op een Android- of iOS-apparaat kunnen maximaal vijf extra apparaten, zoals iPads of een computer, aan hun account koppelen.

Technische details en beveiliging

Signal staat bekend om zijn strikte naleving van privacy- en beveiligingsstandaarden. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe functie is niet alleen gelet op maximale gegevensbescherming, maar ook op een zo snel mogelijke gegevensoverdracht. De technische details zijn gebundeld in een post, en de broncode is open source beschikbaar via GitHub.

Toekomst

De introductie van deze functie is een eerste stap richting een bredere back-upmogelijkheid binnen Signal. Signal-woordvoerder Martin Bartenberger licht toe: “Het nieuwe versleutelde back-upformaat waarop deze functie is gebaseerd, vormt de basis voor toekomstige ontwikkelingen. Dit omvat onder meer een veilige manier om gegevens te herstellen, bijvoorbeeld wanneer een telefoon defect raakt.”

Beschikbaarheid

De nieuwe functie wordt nu verder getest. In de komende weken moet de update beschikbaar komen voor de gebruikers van Signal.