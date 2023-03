WhatsApp komt met nieuwe opties voor ‘berichten met vervaldatum’

Door WhatsApp wordt gewerkt aan verbeteringen voor de berichten met vervaldatum. Binnenkort zal de berichtendienst meer, nieuwe opties aanbieden, die de functie verder verbeteren. Dit blijkt uit nieuwe aanwijzingen.

Berichten met vervaldatum verbeteringen

Met WhatsApp heb je al aardig wat mogelijkheden, maar in vergelijking met concurrerende apps zoals Telegram, loopt het soms nog wat achter. Dat betekent niet dat het ontwikkelaarsteam stil zit. Een nieuwe functie wordt nu voorbereid en heeft te maken met de functie ‘Berichten met vervaldatum’. Op dit moment kun je deze optie al activeren voor je chatgesprekken. Hiermee worden na een ingestelde tijd de berichten automatisch verwijderd uit de chat. Ze zijn dan zowel voor jezelf, als voor de ander niet meer te lezen. Tenzij er door de ander natuurlijk een screenshot of foto van gemaakt is.

Op dit moment biedt WhatsApp drie mogelijkheden voor het verwijderen van berichten. Je kunt op dit moment kiezen om berichten automatisch te verwijderen na 24 uur, 7 dagen of 90 dagen. Daar komen binnenkort nieuwe opties bij, zo wordt duidelijk uit informatie die WAbetainfo heeft opgegraven. Als de informatie klopt, dan krijgen WhatsApp-gebruikers de optie om berichten te verwijderen na 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, twee dagen, drie dagen, vier dagen, vijf dagen, zes dagen, veertien dagen, 21 dagen, 30 dagen, 60 dagen, 180 dagen of na één jaar.

Naar verluidt is de functie nu in ontwikkeling en zal deze op een later moment uitgerold worden, waarbij de bètaversies als eerst aan de beurt zijn. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.