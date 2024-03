WhatsApp krijgt 6 nieuwe emoji’s en belhistorie in Google Telefoon-app

Nieuwe veranderingen staan klaar voor WhatsApp. De berichtendienst krijgt zes nieuwe emoji’s die je kunt gebruiken in je berichten. Daarnaast zien we een koppeling tussen de belfunctie in WhatsApp en de Google Telefoon-app. Handig!

WhatsApp krijgt nieuwe emoji

Nieuwe emoticons zijn onderweg naar WhatsApp. De iOS-gebruiker kent deze nieuwe emoji’s al van de iOS 17.4 update, maar nu komen deze dus ook naar Android. Ze maken deel uit van Unicode 15.1 en zijn nu alvast opgedoken in de nieuwste bètaversie van de berichtendienst. Maar wat zijn de nieuwe emoticons?

In totaal gaat het om zes nieuwe emoji’s. Dit is een gebroken ketting, een bruine paddestoel, een limoen en een phoenix. Twee nieuwe gezichten zien we ook, een horizontaal en een verticaal schuddend gezicht, wat je bij een knikkende emotie kunt gebruiken.

Google Telefoon-app koppeling

Een andere ontwikkeling die gespot wordt door WhatsApp-gebruikers, gaat over een koppeling met de Google Telefoon-app. Oproepen die je doet via WhatsApp, komen daarmee ook in de bel-app van Google te staan. Op deze manier heb je alle telefoongesprekken die je voert overzichtelijk in één overzicht. In iOS wordt deze koppeling met de telefoon-app op de iPhone al wel gemaakt. Het is niet bekend wanneer de nieuwe functionaliteit definitief toegevoegd wordt.