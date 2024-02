WhatsApp test optie voor standaard versturen foto’s in hoge resolutie

Een fijne verbetering is onderweg voor WhatsApp. De berichtendienst bereidt een optie voor waarmee gebruikers kunnen instellen dat mediabestanden altijd in hoge resolutie verzonden moeten kunnen worden.

WhatsApp met media-verbeteringen

Een nieuwe functie wordt getest, zo blijkt uit nieuwe informatie. Gebruikers krijgen de optie om mediabestanden voortaan in hoge resolutie te sturen. Standaard worden bijvoorbeeld je foto’s gecomprimeerd. Dat heeft veel invloed op de kwaliteit van je foto. Sinds kort heeft WhatsApp een optie ingebakken om bij het verzenden van een foto of video aan te geven dat je het bestand in hoge resolutie wilt sturen. Dat is nog altijd niet de originele resolutie, maar wel meer acceptabel dan de kwaliteit waarin het eerder werd verstuurd naar de contactpersoon.

Nu wordt dus aan een optie gewerkt waarmee gebruikers de standaardinstelling kunnen aanpassen, zodat beelden altijd in hoge resolutie worden verzonden. Een toekomstige update moet de functie toevoegen voor iedere gebruiker. Daarbij krijgen gebruikers nog steeds de optie om handmatig per afbeelding de instelling voor de kwaliteit aan te passen.

Onbekend is wanneer WhatsApp de update met de nieuwe functionaliteit uitrolt. We schreven donderdag over de nieuwe tekstopmaak-opties in WhatsApp.