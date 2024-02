WhatsApp kondigt nieuwe manieren van tekstopmaak aan

WhatsApp geeft je nieuwe vormen van tekstopmaak. De mogelijkheden om je tekst op te maken worden uitgebreid met nieuwe opties. De functies zijn gemakkelijk te gebruiken, en zijn bijvoorbeeld code, citaten, opsommingen en meer.

WhatsApp: nieuwe manieren van tekstopmaak

WhatsApp bood eerder al opties aan om je chatberichten te stijlen, nu worden nieuwe manieren van tekstopmaak toegevoegd. Op deze manier kun je een bericht nog beter opmaken, zodat je bijvoorbeeld zaken kunt benadrukken. Je had bijvoorbeeld al de optie om tekst schuin- of dikgedrukt te plaatsen, nu komen daar nog een aantal opties bij.

Denk aan het maken van een opsomming, een numerieke lijst, een block quote of een inline code. Hiermee komt het aantal opmaakmogelijkheden in WhatsApp op acht te staan. Wanneer je je tekst op wilt maken dien je voor je bericht een symbool te plaatsen, of je tekst tussen bepaalde symbolen te zetten. Ook kun je teksten selecteren en dan bij de opties kiezen voor structuur/opmaak. Welke symbolen je kunt gebruiken, zie je in onderstaande foto.

Het kan zijn dat de nieuwe functies nog niet voor iedereen beschikbaar zijn. Dit zal in de komende weken wel het geval moeten zijn.