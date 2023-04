WhatsApp werkt aan vernieuwd emoji-toetsenbord voor Android

De Android-versie van WhatsApp krijgt naar alle waarschijnlijkheid een nieuw toetsenbord. In de bètaversie is het nieuwe ontwerp opgedoken. Binnenkort kun je uit het nieuwe scherm bijvoorbeeld je emoticons kiezen.

Nieuw emoji-toetsenbord voor WhatsApp

WhatsApp werkt met regelmaat aan veranderingen en nieuwe functies voor de app. Deze week werd bijvoorbeeld bekend dat WhatsApp werkt aan geanimeerde emoji. De berichtendienst komt nu in het nieuws met een nieuw toetsenbord dat binnenkort uitgerold zal gaan worden. Het gaat om het emoji-toetsenbord dat gebruikt wordt voor het kiezen van een emoji, een GIF’je of een sticker. Het is vooral een fijne modernisering, welke net weer wat anders zal werken.

Waar je nu nog onderin beeld kunt kiezen voor een sticker, GIF of emoji, zal die optie naar boven verplaatst worden van het toetsenbord. Ook de zoekfunctie voor een emoji wordt naar boven verplaatst. Het filter waarmee je tussen de verschillende soorten kunt kiezen, worden verduidelijkt met een markering. Vooralsnog is de categoriebalk, waarmee je snel naar een bepaalde soort emoji kunt gaan, weggehaald. Hoogst onhandig, want nu betekent dit dat je eindeloos naar beneden moet scrollen om bijvoorbeeld een vlag te kiezen. Omdat dit aanwijzingen zijn uit een bètaversie, is het goed mogelijk dat WhatsApp nog bezig is met het vernieuwde toetsenbord, en dat in de definitieve versie het categoriefilter wel terugkomt.

Een andere aanwijzing die is gevonden in WhatsApp; is dat de applicatie binnenkort niet langer meer zal werken op toestellen met Android 5.0 Lollipop of ouder. Ontwikkelaars stoppen vroeg of laat de ondersteuning voor sterk verouderde Android-versies, om zo de beste gebruikerservaring en de nieuwste beveiligingsmaatregelen door te kunnen voeren.