WhatsApp update in Play Store: 4 nieuwe functies

WhatsApp heeft een update beschikbaar gesteld in de Play Store. De nieuwste versie van de berichtendienst brengt vier handige verbeteringen die het gebruik van WhatsApp verder verbeteren. Wat is er nieuw in de nieuwste update van WhatsApp?

WhatsApp met vier nieuwe functies

Soms is het even zoeken in nieuwe updates van WhatsApp wat er precies nieuw is in de chat-app, maar nu geeft WhatsApp wat meer duidelijkheid hierover. De nieuwste versie van WhatsApp die nu uitgerold wordt, brengt in totaal vier nieuwe functies. Dankzij de informatie die gedeeld wordt, kunnen we ook met jou delen wat deze verbeteringen zijn. Helaas is het nog niet mogelijk om de fotokwaliteit aan te passen. Daar wordt wel aan gewerkt.

Allereerst kun je nu een onderschrift toevoegen aan een document dat je verstuurt via WhatsApp. Dat was tot nu toe niet mogelijk bij documenten, wel bij foto’s en video’s. Nu dus ook bij bestanden. Een andere verbetering is dat je voortaan maximaal 100 foto’s en video’s per keer kunt verzenden naar iemand of in een groep. Voorheen lag dit limiet op een aantal van 30 stuks. Nog steeds zullen bij het verzenden van vier of meer bestanden deze gebundeld worden als albums, zodat niet gelijk de hele chat volgegooid wordt met mediabestanden. Voor groepen zijn er ook verbeteringen. Gebruikers kunnen nu langere groepsonderwerpen en betere beschrijvingen van groepen toevoegen.

Tot slot noemt WhatsApp ook de toevoeging van persoonlijke avatars. Deze functie werd eerder al voor iedereen beschikbaar gesteld. Je kunt persoonlijke avatars van jezelf gebruiken als sticker of profielfoto. DroidApp heeft een uitgebreid artikel voor je geschreven over WhatsApp Avatars. Daarin lees je precies wat je ermee kunt en hoe je het gebruikt.

Sinds kort is het in WhatsApp mogelijk om berichten naar jezelf te sturen. Handig, voor het maken van een notitie of om je boodschappenlijstje te delen met jezelf.