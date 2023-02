WhatsApp komt met grote Status-update: dit is er nieuw

WhatsApp heeft bekend gemaakt dat er een aantal functies en mogelijkheden toegevoegd worden aan WhatsApp Status. De functionaliteit die in 2017 uitgebracht werd laat je nu kiezen met wie je de Status wilt delen, en ook is er de toevoeging van de audio-status.

Grote WhatsApp Status update

WhatsApp rolt een (server-side) update uit waarmee de functionaliteit van WhatsApp Status verder wordt uitgebreid. Vanaf nu is het mogelijk om een keuze te maken met wie je je WhatsApp Status wilt delen. Per status kun je je privacyinstelling bijwerken. Zo kun je er de ene keer voor kiezen om je Status te delen met elk contact, en de andere keer alleen met een paar contacten te delen, of juist contacten uit te sluiten.

Spraakstatus is een andere nieuwe functie in WhatsApp. De functie maakt het mogelijk om een Status-update te delen die voorzien is van audio. Met de functie kun je een audiobericht van maximaal 30 seconden delen via het netwerk. Deze kan dan door je vrienden beluisterd worden. Je kunt voortaan ook sneller een reactie geven op een status, een veelgevraagde functie volgens WhatsApp. Je hoeft niet meer alleen te reageren middels tekst, je kunt ook snel reageren met één van de acht emoji’s.

In het chatoverzicht wordt voortaan een groene ring om de profielfoto getoond als deze een status-update heeft gedeeld. Dit is te zien in de chatlijst, contactgegevens en in de lijst met groepsdeelnemers. Wanneer je een link deelt in een Status, zie je vanaf nu een voorvertoning. Zo krijg je alvast een voorproefje van wat je gaat zien.

De nieuwe functies voor WhatsApp Status worden vanaf nu gefaseerd uitgerold naar de gebruikers. Dit gebeurt in de komende weken, zo laat de berichtendienst weten.