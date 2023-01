‘WhatsApp laat je binnenkort eindelijk kwaliteit van foto’s aanpassen’

Wanneer je nu een afbeelding deelt via WhatsApp, dan wordt deze flink gecomprimeerd, waarmee ingeleverd wordt op kwaliteit. Nu is er een nieuwe aanwijzing dat je binnenkort foto’s zonder kwaliteitsverlies kunt sturen via WhatsApp.

Foto’s in hoge kwaliteit via WhatsApp

WhatsApp is een prettige en veelgebruikte chat-app. Toch heeft het ook zo zijn nadelen, en één daarvan is dat wanneer je een foto verstuurt, deze niet in de originele kwaliteit aankomt bij de ontvanger. Doordat foto’s worden gecomprimeerd, lever je flink in op de beeldkwaliteit van de verstuurde foto’s. Nu zien we echter op beelden dat WhatsApp werkt aan een nieuwe functie waarmee gebruikers voor het versturen van de foto, kunnen aangeven of zij de foto in originele resolutie willen sturen, of willen laten comprimeren. Een handige toevoeging!

Telegram, een alternatieve berichtendienst, biedt bijvoorbeeld al veel langer de mogelijkheid om foto’s wel of niet te comprimeren. Je kunt er dan ook voor kiezen om bestanden in de volledige resolutie te sturen, zodat de ander bijvoorbeeld de foto kan laten afdrukken. Dat kun je met een gecomprimeerde foto die je via WhatsApp krijgt beter niet doen. Wanneer de functie actief is, zie je bij het versturen van een foto bovenin beeld een tandwiel. Daarmee kan vervolgens de afbeeldingskwaliteit aangepast worden.

Wanneer WhatsApp de nieuwe functie uitrolt naar iedereen, dat is nog niet bekend. We hopen dat de functie snel de weg naar de definitieve versie vindt. Vind jij dit een fijne verbetering voor WhatsApp? Laat het weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.