WhatsApp kondigt officieel aan: binnenkort berichten bewerken

Het wordt binnenkort eindelijk mogelijk om je chatberichten in WhatsApp te bewerken. Al langere tijd gaan er aanwijzingen rond over de nieuwe functie, nu is hij officieel aangekondigd.

Berichten bewerken komt eraan

WhatsApp heeft bekend gemaakt dat er een functie aan zit te komen, waarmee gebruikers hun berichten na het verzenden kunnen bewerken. Al lange tijd gaan er aanwijzingen rond, dat de beschikbaarheid van de functie aanstaande is. Nu is het daadwerkelijk het geval dat deze eraan zit te komen. WhatsApp heeft de komst van de functie nu namelijk bevestigd.

Precieze details zijn nog niet bekend gemaakt. Bij WhatsApp alternatief Telegram is het al sinds jaar en dag mogelijk om je berichten te wijzigen na het verzenden. Hier staat geen maximumtijd voor. Wel komt de vermelding ‘gewijzigd’ te staan bij het bewerkte bericht. Er wordt daar niet getoond wat er precies veranderd is. De kans lijkt groot dat het op een vergelijkbare manier zal werken bij WhatsApp.

Het bewerken van een verzonden bericht is een veelgevraagde functie bij WhatsApp-gebruikers. Het is een functie die uitstekend van pas kan komen als je bijvoorbeeld een typfout hebt gemaakt. Wanneer de functie voor iedereen beschikbaar is, wordt niet gedeeld. Aangezien WhatsApp hier nu over de bevestiging gegeven heeft, laat dit vermoedelijk niet lang op zich wachten.