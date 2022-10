WhatsApp: bewerken van berichten lijkt nabij

Het bewerken van berichten is al mogelijk op Telegram, maar in WhatsApp is dit nog altijd niet mogelijk. Maar het kan zomaar zijn dat we hier niet te lang meer op hoeven wachten. We zien de functie nu in levende lijve.

WhatsApp: bewerken van berichten is onderweg

Het is bekend dat WhatsApp al langere tijd werkt aan een mogelijkheid om berichten te bewerken. Wanneer deze functie beschikbaar komt, dat blijft echter onduidelijk. Er komt nu wel nieuws binnen over deze functie. Een screenshot is opgedoken waarin een bewerkt bericht is te zien. Het doet het vermoeden bevestigen dat de feature niet lang meer op zich zal laten wachten. De laatste tijd gaat er steeds meer nieuws rond over nieuwe functies. Zo moet er ook een functie komen die het maken van screenshots blokkeert bij media dat eenmaal getoond mag worden.

Al jarenlang wordt er gevraagd om een bewerkfunctie voor je WhatsApp-berichten en op de screenshot hier is deze dus te zien. In de code van de nieuwste bètaversie zijn de nodige aanwijzingen opgedoken. Zo komen we te weten dat gebruikers na het verzenden van hun bericht, 15 minuten de tijd hebben om een bericht te bewerken. Wanneer een bericht bewerkt is, wordt dit ook bij het tijdstip getoond, vergelijkbaar met Telegram, waar dit label ook bij vermeld staat.

Nu is het wachten op het moment dat WhatsApp de functie breed beschikbaar stelt. De voorbereidingen worden in ieder geval getroffen.

Leestip: 50 onmisbare WhatsApp tips die je moet weten