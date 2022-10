WhatsApp komt met screenshot-beperkingen in nieuwe bèta

WhatsApp voegt met regelmaat nieuwe functies toe aan de applicatie. In de nieuwste bètaversie van WhatsApp zijn screenshot-beperkingen te vinden. Wat betekent dit?

WhatsApp met screenshot-beperkingen

Met dank aan de informatie van Wabetainfo komen we te weten dat de berichtendienst werkt aan een nieuwe functie. In de nieuwste bètaversie van de dienst is voor sommige gebruikers een screenshot-beperking toegevoegd. We herkennen dit een beetje uit de privé-chatgesprekken uit Telegram, en nu is de functionaliteit ook onderweg naar WhatsApp.

Het zal in de toekomst niet mogelijk zijn om een schermafbeelding te maken als een foto als ‘eenmalig’ gestuurd wordt. Het is een vrij logische functie. Want waarom zou je een foto eenmalig naar iemand verzenden via WhatsApp, als het voor de ander mogelijk is om hier screenshots van te maken.

Voor nu is het alleen beschikbaar voor sommige gebruikers van de bètaversie. Wanneer de functionaliteit uitgerold wordt naar iedere gebruiker, is niet bekend.