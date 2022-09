WhatsApp maakt importeren back-ups makkelijker en rolt ‘verberg online’ uit

WhatsApp werkt aan een aantal verbeteringen voor de Android-app. Het importeren van back-ups van de berichtendienst moet makkelijker worden. Daarnaast is de dienst voor bètaversies gestart met het uitrollen van de mogelijkheid om de online-status te verbergen.

WhatsApp laat je chats importeren

Een handige verbetering is onderweg voor WhatsApp. Uit nieuwe berichten van Wabetainfo blijkt dat de berichtendienst een optie krijgt waarmee je lokaal opgeslagen back-ups kunt importeren. Een handige toevoeging als je zelf het back-up bestand opgeslagen hebt op de telefoon. Wanneer je nu een back-up terug wilt zetten, wordt deze geïmporteerd uit het Google-account dat is gekoppeld aan het apparaat. Een optie om een lokale back-up te importeren ontbreekt. Dat moet in de toekomst dus makkelijker worden gemaakt. Daarbij kan deze optie van pas komen als je bijvoorbeeld ooit de toegang verliest tot je Google-account.

Online status

Het is al langere tijd mogelijk om te verbergen voor anderen wanneer je het laatst op WhatsApp bent geweest. Echter, wanneer je de applicatie open hebt staan, zien anderen nog steeds ‘online’ staan. Een functie die ook dit verborgen maakt is al langere tijd in ontwikkeling, maar te gebruiken is hij nog steeds niet. In de nieuwste bètaversie voor Android krijgen verschillende gebruikers deze optie wel te zien. Langzaam maar zeker lijkt de functie er dus daadwerkelijk aan te komen. Deze optie is te zien bij Instellingen > Chats > Privacy > Laats gezien, waarbij er een nieuw scherm is te zien met de mogelijkheid de online-weergave uit te schakelen. Hierbij kun je kiezen dat deze voor iedereen zichtbaar is, of dat dezelfde instelling overgenomen wordt als bij de laatst gezien-weergave.