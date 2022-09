WhatsApp rolt nieuwe functie ‘Call Links’ uit; dit kun je ermee

WhatsApp heeft een verbetering toegevoegd aan de chat-app. Vanaf nu kun je linkjes sturen voor een videogesprek of oproep. WhatsApp noemt het Call Links.

WhatsApp Call Links

Een nieuwe functie komt beschikbaar in chat-app WhatsApp. Het zijn de Call Links. Hiermee kun je via WhatsApp andere gebruikers uitnodigen voor een videogesprek of een audio-oproep. Op die manier kan de ander gemakkelijk deelnemen en is het eventueel ook mogelijk om de link via een andere manier te delen.

De functionaliteit zal in de komende weken uitgerold worden naar iedereen. De functie vind je dan terug in het tabblad ‘Oproepen’. Bovenaan in beeld vind je dan de optie om een link aan te maken voor een gesprek.