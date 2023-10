WhatsApp komt met nieuwe zoekfunctie voor Updates

WhatsApp heeft in een nieuwe bètaversie een nieuwe versie van haar zoekfunctie uitgebracht. Met de nieuwe zoekbalk kun je nog specifieker zoeken in updates.

Nieuwe Updates-zoekfunctie voor WhatsApp

De ontwikkelaars van WhatsApp voegen de laatste tijd steeds meer nieuwe functies toe. Deze week werd al bekend dat er gewerkt wordt aan een compleet nieuw WhatsApp ontwerp, waarbij het design van de Android- en iOS-app onder handen wordt genomen. In een recente bètaversie is nu een vernieuwde zoekfunctie te vinden. Deze heeft betrekking tot de Updates.

WhatsApp geeft je toegang tot de zoekfunctie via het vergrootglas bovenin beeld. Daarmee kun je door verschillende zaken tegelijkertijd zoeken. Niet alleen zijn er de WhatsApp Kanalen die je kunt doorzoeken, ook kun je zoeken naar Status-updates en kanalen. Hij is dus niet voor de berichten en contacten, daarvoor kun je de zoekfunctie gebruiken in het berichtenvenster.

Het is niet bekend of de functie zijn definitieve weg naar de stabiele versie weet te vinden. Zo wel, dan zal hij vast in de komende weken zichtbaar worden.