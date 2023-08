Preview: WhatsApp test compleet nieuwe interface voor Android en iOS-app

WhatsApp zal er binnenkort heel anders uit gaan zien. Dit blijkt uit screenshots van de nieuwe interface van de berichtendienst. Gebruikers zullen een meer gemoderniseerd ontwerp voorgeschoteld krijgen, waarbij wel de groene accenten gehandhaafd zullen blijven.

WhatsApp met nieuwe interface

Al sinds jaar en dag ziet WhatsApp er vrij hetzelfde uit. Hier en daar verandert er soms nog wel wat in het ontwerp, maar enorme veranderingen zijn er in de afgelopen jaren niet geweest. Dat gaat binnenkort veranderen. Zowel voor Apple iOS als voor Android wordt door WhatsApp gewerkt aan een nieuwe interface. Dankzij de collega’s van Wabetainfo krijgen we een voorproefje van wat WhatsApp van plan is met het ontwerp van WhatsApp.

De bekende groene kleur zal naar de achtergrond verdwijnen, waarbij de kleur plaatsmaakt voor vooral wit. Wel zullen we de groene kleur nog terug gaan zien in de accentkleuren. Bovenin beeld vind je nog steeds het camera-icoontje en het vergrootglas. Daarnaast zie je je profielfoto, waarna je naar verwachting later ook makkelijk naar een ander account kunt schakelen. Eerder werd namelijk al het nieuws gedeeld dat WhatsApp werkt aan multi-account ondersteuning.

Wat verder opvalt bij het bekijken van de screenshots is dat er een optie komt om berichten te filteren. Hierbij kun je de filters ‘ongelezen’, ‘persoonlijk’ en ‘zakelijk’ gebruiken. Ook zien we meer afgeronde hoeken en vormen, het nieuwe WhatsApp logo in de linkerbovenhoek en een navigatiebalk onderin beeld. De navigatiebalk biedt verschillende opties. Je kunt namelijk direct naar je chats, de Status (verhalen), Communities en oproepen. Het icoontje voor het starten van een nieuwe chat, staat boven deze balk.

Op dit moment wordt door WhatsApp de nieuwe interface getest. Hij is nog niet beschikbaar voor gebruikers, ook niet in het bètaprogramma. Het is niet bekend wanneer iedere gebruiker de nieuwe interface aangeboden krijgt.