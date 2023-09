Nieuwe functie voor WhatsApp laat je directe videoberichten uitschakelen

Onlangs kwam WhatsApp met de release van een nieuwe functie voor de berichtendienst. Je kunt razendsnel een videobericht sturen naar iemand, als alternatief voor een audiobericht. Daarvoor komt nu een handige verbetering.

Handige verbetering voor videoberichten

WhatsApp krijgt binnenkort een handige verbetering, zo wordt duidelijk uit nieuwe aanwijzingen. Onlangs werd de ondersteuning voor videoberichten in WhatsApp toegevoegd. Met een druk op de knop kun je schakelen tussen de audio-opname en video-opname. Voor degenen die dat niet langer meer willen is er goed nieuws.

Wil je de videoberichten niet gebruiken, dan gaat WhatsApp een optie brengen waarmee je de shortcut voor de videoberichten uit kunt schakelen. Je kunt de optie terug vinden in de WhatsApp-instellingen bij Chats. De videoberichten kun je dan nog wel gewoon ontvangen, maar het verzenden wordt op die manier uitgezet. Uiteraard kun je dit op ieder moment wel weer inschakelen, mocht je toch videoberichten naar iemand willen sturen.

De functie wordt getest en is nog niet beschikbaar. Onbekend is wanneer WhatsApp de functie toevoegt aan de app. Eerder deze maand schreven we al over de compleet vernieuwde interface van de berichten-app, welke eraan zit te komen.