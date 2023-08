WhatsApp laat je vanaf nu ook video’s delen in hoge kwaliteit

Eerder werd het door berichtendienst WhatsApp mogelijk gemaakt om foto’s in hoge resolutie te versturen. Hoewel dit nog altijd niet de originele resolutie is, is dit wel een duidelijke stap vooruit. Nu kun je ook video’s in hoge kwaliteit versturen naar je contacten.

WhatsApp: hoge kwaliteit video’s versturen

WhatsApp biedt sinds deze maand de mogelijkheid aan om foto’s in hoge resolutie te versturen. Een welkome toevoeging, aangezien beelden tot nu toe altijd aardig gecomprimeerd werden. Dit resulteerde in kwaliteitsverlies voor je foto’s. Dat was weer onhandig wanneer je foto’s wilde afdrukken of gebruiken in een fotoalbum. Je moest dan foto’s via een omweg delen als document.

Nu staat de volgende verbetering klaar voor WhatsApp. Gebruikers kunnen vanaf nu ook video’s in hoge kwaliteit versturen. De functie is inmiddels live voor gebruikers. Wanneer je een video wilt versturen, zie je bovenin beeld de HD-knop, vergelijkbaar met die bij het versturen van een foto. Je ziet bij het selecteren van de optie wat de beeldkwaliteit wordt, samen met de groote van de video.