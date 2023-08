WhatsApp laat je groepen zonder naam aanmaken

Heb je geen inspiratie voor de naam van je nieuwe WhatsApp-groep? Dan hoeft dat bij kleinere groepen geen probleem meer te zijn. WhatsApp zal binnenkort de functie uitrollen, zo wordt bekend.

WhatsApp GZN – Groep Zonder Naam

WhatsApp gaat de mogelijkheid toevoegen om een groep zonder naam aan te maken. Het nieuws hierover wordt bevestigd door Meta-oprichter Mark Zuckerberg. Wanneer een groep zes leden heeft of minder, kan ervoor gekozen worden om de namen van de gebruikers als groepsnaam te gebruiken. Mocht je dit niet willen, dan is het nog steeds mogelijk om een eigen naam voor de groep te verzinnen.

In de bekendmaking wordt gezegd dat de groepsnaam in dit geval per gebruiker zal verschillen. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van de naam, zoals deze opgeslagen is in het telefoonboek van diegene.

De reden van het toevoegen van de functie is niet helemaal duidelijk. Wel moet het maken van een groep op deze manier nog makkelijker gemaakt worden. Zuckerberg geeft aan dat de uitrol van de functie moet plaatsvinden in de komende weken.