De LG Optimus L5 is alweer negen jaar oud en we schatten de kans klein dat je hem nog ziet in het straatbeeld anno deze tijd. Toch was het toestel enkele jaren geleden toch aardig geliefd onder een grote groep gebruikers. We praten je bij over de LG Optimus L5 in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

LG Optimus L5

Mijn eerste kennismaking met de destijds nieuwe L-serie van LG was tijdens het Mobile World Congress in 2012, in de Spaanse stad Barcelona. Hier zagen we dus de L-serie bestaande uit verschillende modellen. Hieronder viel ook de LG Optimus L3, welke we eerder besproken hebben in onze wekelijkse rubriek. LG plaatste de L5 in het middensegment en was het middelste model in deze serie. Later volgde er nog een opvolger met de naam LG Optimus L5 II.

De LG Optimus L5, die het modelnummer E610 meedroeg, beschikte over een 4,0 inch beeldscherm. Deze bood een resolutie van 480 x 320 pixels. Onder het scherm zat de fysieke home-button. Daarnaast zaten de touch-sensitive toetsen die we destijds terugzagen op Android-toestellen. LG had de smartphone voorzien van een Snapdragon S1 chipset met een rekensnelheid 800 MHz. De L5 bood 512MB aan werkgeheugen terwijl de opslagruimte uitkwam op 4GB. Dit kon je uitbreiden middels een geheugenkaart. En dat was ook nodig, want voor de eindgebruiker bleef net wat meer dan de helft hiervan over. Een front-camera voor het maken van selfies vond je niet terug op de Optimus L5. Wel was er aan de achterkant een enkele 5 megapixel lens.

Als we kijken naar de specificaties van de LG Optimus L5 zien we ondersteuning voor WiFi, Bluetooth 3.0, GPS en zelfs NFC kon je terugvinden op de L5. Je had met de smartphone van LG toegang tot het 3G-netwerk. De LG Optimus L5 verscheen op de markt met Android 4.0 Ice Cream Sandwich en kreeg later nog een update naar Android 4.1.2 Jelly Bean.

LG bracht de Optimus L5 uit in Nederland in het zwart en wit. De prijs van de telefoon lag rond de 250 euro. Later werd het toestel al snel stukken goedkoper, doordat het interessant geprijsd was in combinatie met prepaid.



LG Optimus L5 samengevat in 3 punten: