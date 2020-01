De vergeten smartphone: LG P500 Optimus One

De Optimus-serie van LG was de smartphonelijn van de Koreaanse fabrikant. Eén van deze smartphones bespreken we in deze editie van ‘De vergeten smartphone’. We praten je bij over de LG P500 Optimus One.

LG P500 Optimus One

In 2010 bracht LG haar nieuwe, relatief betaalbare Android-smartphone uit in Nederland. Dit was de LG Optimus One, met modelnummer P500. Volgens de cijfers die LG naar buiten heeft gebracht, wist het toestel goed te scoren. Er waren in 2010 meer dan 2 miljoen exemplaren van de telefoon verkocht, waarvan 200.000 in Europa.

Het was een opvallende telefoon met een mooi formaat, zodat het goed in de hand lag. De LG Optimus One werd door LG voorzien van een 3,2 inch beeldscherm met een resolutie van 480 x 320 pixels. Ik weet uit de review-periode nog dat het toestel wat plastic-achtig aanvoelde. Niet heel gek overigens voor het segment waarin de smartphone werd uitgebracht. Daaronder waren verschillende toetsen te vinden; de home-, terug-, multitask- en zoek-toets; kenmerkend voor Android-devices.

Aan boord van de LG P500 Optimus One was een Snapdragon single-core processor met een rekenkracht van 600MHz. Daarbij was er 512MB aan werkgeheugen, wat aardig wat was voor die tijd. Het interne geheugen was 170MB en kon uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 32GB. Er was ondersteuning voor HSDPA, WiFi, Bluetooth, GPS en er was een 1500 mAh accu. De Optimus One van LG werd geleverd met Android 2.2 Froyo en kreeg later een update naar Android 2.3 Gingerbread, eveneens met de eigen LG-skin.

Voor het maken van foto’s had het toestel een 3,2 megapixel camera. Aan de voorkant was geen camera te vinden. De LG Optimus One was de eerste smartphone van LG met een capacitief touchscreen, met multitouch. Hierdoor reageerde het scherm op de warmte van de vingers, in plaats van op precieze aanraking met bijvoorbeeld een stylus of nagel. Tevens kon je inzoomen door twee vingers naar elkaar toe te knijpen.

De LG Optimus One P500 werd ook in Nederland uitgebracht. De smartphone kreeg hier een prijskaartje van rond de 225 euro. Heb jij nog goede herinneringen aan deze LG-smartphone?



LG P500 Optimus One samengevat in 5 punten: