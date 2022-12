Android Auto: uitrol van belfunctie WhatsApp begonnen

Vanaf nu kun je in Android Auto de mogelijkheid gebruiken om te bellen via WhatsApp. Android Auto krijgt steeds meer aandacht van Google en nu is het tijd voor de volgende stap; de oproepfunctie van WhatsApp.

WhatsApp oproepen via Android Auto

Bellen via Android Auto is natuurlijk al veel langer mogelijk, maar bel je liever via WhatsApp zelf, dan wordt die optie vanaf nu ook aangeboden in de auto. Het bericht hierover wordt gedeeld door onze Duitse collega’s van SmartDroid, die schrijven over de beschikbaarheid van de functie in Android Auto. Degenen die je kunt bellen via WhatsApp zijn te herkennen aan het WhatsApp-icoontje bij een gebruiker. De functie maakt het vanzelfsprekend alleen mogelijk om gebruik te maken van spraakoproepen, video-oproepen zijn niet mogelijk.

De Android Auto-functionaliteit voor WhatsApp is nog niet zo uitgebreid als je mogelijk zou willen. Zo ontbreekt het nog aan een mogelijkheid om voicemailberichten te beluisteren. Andere diensten zoals Telegram bieden nog niet de ondersteuning voor Android Auto. De kans bestaat zeker dat dit in de toekomst wel toegevoegd gaat worden, maar hierover is nog niets bekend. De belfunctie van WhatsApp in Android Auto wordt wel dus vanaf nu uitgerold.