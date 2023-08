WhatsApp krijgt geweldige AI Stickers: dit kun je ermee

AI is helemaal in tegenwoordig, je kunt er alle kanten mee op. Nu komt WhatsApp met AI Stickers, welke je zelf kunt samenstellen. De functie is nu opgedoken in een testversie.

WhatsApp met AI Stickers

In de nieuwste b├Ętaversie van WhatsApp hebben de collega’s van Wabetainfo nieuwe aanwijzingen gevonden voor een fijne functie. Het zijn de AI stickers waarmee je alle kanten op kunt. Bij de knop waar je de rest van de stickers ziet, kun je een Create-knop vinden waarmee je aan de slag kan gaan met de AI Stickers.

AI Stickers zijn stickers die gemaakt zijn op basis van een ingevulde opdracht. In het voorbeeld zien we bijvoorbeeld een lachende kat op een skateboard. Vervolgens krijg je die suggestie te zien in het overzicht. Het is niet bekend wanneer WhatsApp de nieuwe functie uitrolt naar alle gebruikers. De ontwikkelaars van de berichtendienst zijn druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe functies. Van de week schreven we al over de schermvergrendeling die naar WhatsApp Web komt.