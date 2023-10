WhatsApp krijgt evenementen in groepsgesprekken

Groepsgesprekken in WhatsApp worden in de toekomst verder verbeterd. Uit nieuwe aanwijzingen blijkt dat er gewerkt wordt aan een optie om events aan te maken.

Evenementen in groeps-apps

Uitnodigingen voor een evenement, activiteit of meeting kunnen in de toekomst handig verstuurd worden via een groepsgesprek van WhatsApp. In het overzicht met de mogelijkheid tot bestanden te delen, is bij een testversie ook een knop te vinden waarmee een event toegevoegd kan worden. Het plannen van een evenement met een groep, moet op deze manier makkelijker worden gemaakt.

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om een event te plannen. Hierbij kan een naam gekozen worden, waarbij ook een beschrijving toegevoegd kan worden. Verder kan er een locatie geselecteerd worden. Het is ook mogelijk om op deze manier een videogesprek in te plannen met de groep. Nadat het evenement is aangemaakt in de WhatsApp-groep, krijgen deelnemers aan de appgroep de mogelijkheid om de uitnodiging te accepteren.

Volgens WAbetainfo wordt het ook mogelijk gemaakt om reminders in te stellen voor het evenement. De functionaliteit is nog niet beschikbaar, maar nog in ontwikkeling. Wanneer de functionaliteit voor iedere gebruiker beschikbaar is, is nog niet bekend. Eerder werd al bekend dat er WhatsApp gewerkt wordt aan een functie waarmee je een gebruikersnaam aan kunt maken.