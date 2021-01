‘WhatsApp hangt mega AVG-boete boven het hoofd’

De Europese gebruikers van WhatsApp worden onvoldoende ingelicht over hoe de data gebruikt wordt. Om die reden zou WhatsApp zich schuldig maken aan het overtreden van de AVG regelgeving. Hierdoor hangt er een megaboete boven het hoofd van moederbedrijf Facebook.

Megaboete voor WhatsApp

Drie anonieme bronnen die bekend zouden zijn met een procedure van de Europese Unie, melden dat er een megaboete boven het hoofd van WhatsApp hangt. De boete zou komen omdat WhatsApp niet transparant genoeg is over hoe de data verwerkt wordt van haar gebruikers. De hoogte van de boete wordt nog overlegd met verschillende toezichthouders in Europa. Het bedrag zou liggen tussen de 30 en 50 miljoen euro. Later dit jaar moet een definitieve uitspraak volgen, maar onbekend is wanneer dit precies is.

Op dit moment heeft de privacywaakhond in Ierland een eerste voorstel de deur uit gedaan. Hier kan bijvoorbeeld de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens haar feedback op geven. De reden dat Ierland hierin het voortouw heeft genomen, is omdat binnen Europa WhatsApp in Ierland gevestigd is. In november maakte Facebook bekend dat het reeds 77,5 miljoen euro opzij heeft gezet voor een mogelijke boete voor het overtreden van de AVG-regels. Deze regelgeving is sinds 2018 van kracht. In een artikel geven we antwoord op de vraag ‘Wat is de AVG?‘.

Onlangs maakte WhatsApp bekend dat het met nieuwe algemene voorwaarden komt. Voor gebruikers binnen de EU verandert er niks. Daarbuiten krijgt Facebook meer vrijheden.