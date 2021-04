Wombo is grote hit: laat je selfies zingen met vermakende app

Een vermakelijke app die hoog in de hitlijsten staat is op dit moment de app Wombo. Met deze app kun je selfies (en andere foto’s) laten zingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van AI.

Wombo

De resultaten van de app Wombo heb je mogelijk al voorbij zien komen op bijvoorbeeld Facebook of Instagram. In korte tijd is de populariteit van deze toepassing in sneltreinvaart gestegen. Maar wat kun je precies met Wombo?

Wombo maakt gebruik van kunstmatige intelligentie voor een deepfake filmpje. Dit is een filmpje dat niet echt is, maar alles middels kunstmatige intelligentie met een hoop software in beweging wordt gezet. Dit kan los van een hoop humor ook vergaande gevolgen hebben. Humor haal je in huis met de app Wombo.

Gezichten worden bewogen middels deze app op maat van de muziek. De werking van Wombo is dan ook heel eenvoudig. Je maakt een selfie, of je laadt een foto in uit de galerij die je eerder hebt gemaakt. Vervolgens kun je uit de lijst van tracks een keuze maken uit één van de tientallen tracks. Natuurlijk kan je ook een foto van iemand anders inladen en daarmee aan de slag gaan. Soms is het angstaanjagend hoe echt de video lijkt, al zal je op een gegeven moment zien dat het duidelijk niet echt is. Tijdens het maken van de video krijg je een korte reclame te zien, waarna je de video kunt bekijken, op kunt slaan en eventueel kunt delen.

Privacy

Een belangrijk aspect is de privacy. Hoe zit dat bij Wombo? Eerder gingen al berichten rond over FaceApp. Deze applicatie ging helemaal niet veilig om met de gegevens. Volgens de ontwikkelaar van Wombo wordt privacy zeer serieus genomen. Data wordt verwijderd en wordt niet gedeeld met derden. Om te voorkomen dat het té echt lijkt, hebben de ontwikkelaars ervoor gekozen het expres niet te realistisch te maken.

Zelf aan de slag met Wombo? Je kunt de toepassing gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Voor eenmalig 4,79 euro per maand of 29,99 euro per jaar krijg je geen advertenties, is het renderen sneller en krijg je premium tracks. Inmiddels vind je ook op YouTube al leuke video’s met geweldige Wombo-filmpjes.