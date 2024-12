Android Auto krijgt vernieuwde muziekspeler

De muziekspeler in Android Auto krijgt een ander jasje. Gebruikers zien met de update een nieuwe muziekspeler. Deze wordt vanaf nu uitgerold en krijgt een aantal fijne verbeteringen.

Android Auto met nieuwe muziekspeler

Android Auto toont vanaf nu een nieuwe weergave van de muziekspeler. Dit schrijven de collega’s van 9to5Google. De uitrol van het nieuwe ontwerp is inmiddels begonnen en dus krijgen alle gebruikers dit design te zien. De wijzigingen komen met de update naar Android Auto 13.4. Hierbij is het basisontwerp grotendeels hetzelfde gebleven, maar met een reeks verbeteringen wordt het gebruiksgemak vergroot.

Eén van de belangrijkste aanpassingen in de update is de plaatsing van de voortgangsbalk. Deze is nu direct onder de trackinformatie geplaatst, met de tracktitel, artiest en de tijd zichtbaar in een compacte lay-out. Om dit mogelijk te maken, is de albumhoes naar de linkerkant van het scherm verschoven. Deze wijziging zorgt voor een duidelijker overzicht en maakt het eenvoudiger om de voortgang van een nummer in de gaten te houden zonder afleiding.

Ook zijn de bedieningsknoppen aangepast. Ze beslaan nu de volledige breedte van het scherm, wat zorgt voor een betere toegankelijkheid. Hoewel de knoppen in hun functionaliteit grotendeels ongewijzigd zijn gebleven, dragen deze kleine visuele verbeteringen bij aan een gestroomlijndere ervaring.

Sinds het grotere herontwerp van Android Auto in 2023 zijn dergelijke updates gericht op het behouden van consistentie in de gebruikerservaring. Alle audio-apps op Android Auto delen namelijk hetzelfde basisontwerp voor de muziekspeler. Het maakt dus niet uit of je Spotify, Deezer, YouTube Music of een andere app gebruikt voor je muziek.