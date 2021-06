Sony presenteert nieuwe headset: de Sony WF-1000XM4

Sony heeft een nieuwe set oordopjes met noise-cancelling aangekondigd. Het gaat om de Sony WF-1000XM4, welke ook naar Nederland komt.

Sony WF-1000XM4 aangekondigd

Voor de muziekliefhebbers heeft Sony een uitgebreid aanbod aan koptelefoons en headsets. Nu is het tijd voor een nieuw product van de Japanse fabrikant. Het merk heeft de Sony WF-1000XM4 aangekondigd. Het zijn draadloze oordopjes en ondersteunen digitale noise cancelling en High-Resolution Audio Wireless. De noise-cancellation past zich aan, aan het soort omgevingsgeluid. Volgens Sony zijn ze ook uitstekend geschikt voor telefoongesprekken en zijn er slimme functies zoals Speak-to-Chat en Quick Attention.

Met de eerstgenoemde functie wordt de muziek gepauzeerd als degene die luistert, begint met praten. Voor het pauzeren kun je ook de gestures op het oordopje gebruiken, dit is Quick Attention. Verder kan de Sony WF-1000XM4 overweg met verschillende codecs zoals SBC, AAC en LDAC. Verder kun je de headset snel koppelen met een Android- of Windows-apparaat dankzij Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair.

Volgens Sony kun je de headset op een volle accu 8 uur lang gebruiken, samen met het gebruik van de noise-cancelling. Anders komt de accuduur uit op 12 uur. Het volledig opladen neemt zo’n anderhalf uur in beslag. Dit geldt wel als je tussendoor de oordoppen oplaadt via de case. Aaneengesloten komt de accuduur uit op 5,5 uur. Met vijf minuten in de case kun je weer een uur vooruit. De case kan draadloos (Qi) worden opgeladen, of via USB-C.

Sony brengt de WF-1000XM4 uit voor een bedrag van 280 euro. Later deze maand zijn ze verkrijgbaar in het zilver en zwart. Je kunt ze bestellen bij Bol.com en Coolblue.