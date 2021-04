TCL brengt nieuwe TCL 20 SE voor €139 en TCL 20 5G voor €279 uit in Nederland

Dit jaar start TCL met het uitbrengen van smartphones in Nederland. Nadat eerder deze maand al de TCL 20L werd aangekondigd, zijn nu de eerste twee smartphones in de Nederlandse winkels te vinden; de TCL 20 5G en TCL 20 SE.

TCL-smartphones in Nederland

TCL zet vol in op de Nederlandse smartphonemarkt. Het bedrijf heeft de TCL 20 SE en TCL 20 5G in de schappen gelegd en dat zijn de eerste twee toestellen van het bedrijf. Op DroidApp hebben we onlangs de uitgebreide TCL 20 SE review gepubliceerd. Het toestel is nu samen met de 5G-smartphone te vinden in de winkel.

We beginnen met de TCL 20 5G. Deze smartphone is voor 279 euro verkrijgbaar en is van alle gemakken voorzien. Er is een Snapdragon 690 chipset van Qualcomm. Alles gebeurt op het 6,67 inch Full-HD+ scherm en 128GB opslagruimte. Daarbij heeft het toestel 6GB aan werkgeheugen en een triple-camera met 48MP hoofdlens. De 4500 mAh accu kan met 18W opgeladen worden.

TCL heeft ook nog de TCL 20 SE, te koop voor 139 euro. Deze smartphone biedt een prima prijs-kwaliteitverhouding. De quad-camera heeft zich al uitstekend bewezen in de review. De telefoon biedt een 6,82 inch beeldscherm met een HD+ resolutie. Daarbij is er 64GB aan opslagruimte, wordt het toestel aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 460 processor en is er een flinke 5000 mAh accu.

Je kunt de TCL 20 SE kopen bij Bol.com en Belsimpel. De TCL 20 5G is eveneens verkrijgbaar bij Bol.com en Belsimpel. Bij beide toestellen krijg je gratis een MoveAudio headset als je hem voor 31 mei aanschaft.

TCL 20 SE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 139,00 euro