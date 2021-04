TCL breidt verder uit in Nederland: dit zijn de TCL 20L en 20L+

TCL heeft nog maar net voet op Nederlandse bodem gezet, en nu al is het tijd voor een tweede aankondiging. De fabrikant presenteert de TCL 20L en TCL 20L+. Beide modellen zijn voorzien van het beste scherm en prima mogelijkheden.

TCL 20L-serie naar Nederland

TCL kent een tamelijk goede start voor Nederland. Zo kunnen we concluderen na de TCL 20 SE review welke van het weekend is verschenen op DroidApp. De nieuwe telefoon komt binnenkort naar Nederland, samen met de TCL 20 5G. Nu wordt duidelijk dat er nog twee toestellen aan zitten te komen. De fabrikant heeft voor de Nederlandse markt de TCL 20L en TCL 20L+ klaargezet voor release.

De TCL 20L en TCL 20L+ hebben veel gelijkenissen met elkaar. Er zit enkel verschil in de camera en in het geheugen. De TCL 20L+ heeft 6GB RAM aan boord, samen met 256GB opslagruimte. Daarbij biedt de TCL 20L+ een quad-camera met een 64 megapixel hoofdlens, terwijl de TCL 20L wordt geleverd met 4GB/128GB en een quad-cam met 48MP hoofdlens. In beide gevallen zien we een 8MP groothoeklens, 2MP macrolens en 2MP dieptesensor. Voorop is er een 16 megapixel camera geplaatst.

Zowel de TCL 20L als de TCL 20L+ worden geleverd met de Qualcomm Snapdragon 662 processor, een octa-core chipset. Er is een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm en een flinke 5000 mAh accu. Het opladen kan met een kracht van 18 watt. TCL geeft de toestellen een vingerafdrukscanner aan de zijkant en Android 11 met de TCL UI. De fabrikant is ook gelijk duidelijk over het updatebeleid; voor een periode van twee jaar beveiligingsupdates per kwartaal, en een update naar Android 12.

MoveAudio S600

Samen met de TCL 20L-toestellen is ook de TCL MoveAudio S600 aangekondigd. Dit is een nieuwe true wireless headset met Hybrid Active Noise Cancelling en Transparancy Mode. Dit alles voor de beste geluidskwaliteit en betere telefoongesprekken. De headset komt op de markt voor 149 euro.

Beschikbaarheid

TCL brengt de TCL 20L en 20L+ in mei uit in Nederland. De prijs van de 20L komt uit op 229 euro. Voor 259 euro krijg je de TCL 20L+. Bij beide smartphones krijg je een gratis headset cadeau van de fabrikant. Vanaf vandaag start de pre-order bij Bol.com en Belsimpel. Alle details vind je via onderstaande buttons op de toestelpagina’s.

TCL 20L Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 229,00 euro