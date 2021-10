TCL presenteert nieuwe TCL 20Y en TCL 205 smartphones

TCL heeft vanmorgen twee nieuwe toestellen aangekondigd; de TCL 20Y en de TCL 205. Beide toestellen zullen uitgebracht worden in Nederland. Eén van de modellen is een Android Go-toestel, het andere model is gericht op een degelijke prijs-kwaliteitverhouding.

TCL 20Y aangekondigd

De TCL 20Y is een mid-range smartphone met degelijke specificaties, gebundeld in een toestel dat voor een prijs van 139,99 euro over de toonbank gaat. Wat krijg je voor dit geld? De smartphone biedt een 6,52 inch HD+ beeldscherm welke volgens TCL mooie beelden moet tonen. Verder zien we een 48 megapixel camera, welke bijgestaan wordt door tweemaal een 2MP sensor voor diepte en macro-effect. Het toestel verschijnt verder met een MediaTek MTK6762 octa-core processor, 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Dit kan ook nog eens uitgebreid worden met een geheugenkaart.

Een 4000 mAh accu zorgt voor het uithoudingsvermogen van de TCL 20Y. Opvallend genoeg moet deze smartphone nog opgeladen worden middels de (toch wel) ouderwetse Micro-USB aansluiting. Dit gaat met een kracht van 10 watt. TCL brengt de telefoon eind oktober uit voor 139,99 euro.

TCL 205

Een andere nieuwe telefoon van het bedrijf is de TCL 205. Deze smartphone is gericht op degenen die totaal geen hoge eisen hebben aan een nieuw toestel. Dat bewijst ook de aanwezigheid van Android Go, de aangepaste versie van Android; met bijvoorbeeld aangepaste versies van Google-apps. Android Go is geoptimaliseerd voor toestellen met minder krachtige hardware.

Dat zien we dan ook terug bij de TCL 205. Deze smartphone heeft een 6,22 inch HD+ beeldscherm, een dual-camera met 13 megapixel hoofdlens, een Unisoc chipset en 2GB aan werkgeheugen. De 32GB aan interne opslagruimte is uit te breiden met een geheugenkaart van maximaal 128GB. TCL geeft de telefoon een 4000 mAh accu mee, die eveneens alleen via een Micro-USB aansluiting opgeladen kan worden. De TCL 205 komt eind oktober naar Nederland voor 99,99 euro.