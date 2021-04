TCL 20 SE review: TCL’s eerste budget-smartphone doet het prima

Onlangs bracht TCL haar eerste twee smartphones uit in Nederland. Beide smartphones vallen in het budget-segment, met de TCL 20 SE als goedkoopste optie. Of TCL met de 20 SE hoge ogen scoort, hebben we uitgebreid getest.

TCL 20 SE review

Misschien heb je wel eens van TCL gehoord, misschien ook niet. De fabrikant brengt onder andere TV’s in ons land uit, maar tot voor kort geen smartphones. Daar is nu verandering in gekomen met de TCL 20 5G en de TCL 20 SE. Deze laatste namen we voor jou onder de loep.

Verkooppakket

De TCL 20 SE wordt geleverd in een rechthoekige doos. In deze doos vinden we naast de lader en de USB-C kabel ook de gebruiksaanwijzing terug, samen met een siliconen hoesje, een screenprotector en een simnaald. Je kunt dus meteen aan de slag met het toestel.

Design en interface

TCL heeft meteen flink uitgepakt, De 20 SE is uitgerust met een 6,82 inch scherm. Dit is scherm is prima voor een budgettoestel. In direct zonlicht laat het scherm zich ietwat lastig aflezen, maar de helderheid kan wel laag genoeg in het donker zonder dat je door het scherm verblind wordt.

Ondanks dat de TCL 20 SE met het grote scherm en zijn relatief zware gewicht van 206 gram flink is, ligt het toestel toch prettig in de hand. Het toestel laat zich wel wat lastig met één hand bedienen. In het midden van de bovenkant van het scherm is de front-camera geplaatst in een druppelvormige inkeping. Aan de linkerkant is ruimte voor een speciale Google Assistent-knop. Helaas is dit de enige optie voor deze knop, je kunt deze geen andere functie geven. Wel is het mogelijk om deze knop uit te schakelen. Rechts zitten de aan- en uitknop en zijn de volumeknoppen geplaatst.

Aan de bovenkant is de 3,5 millimeter geplaatst, zodat je je headset kunt aansluiten en aan de onderkant vinden we de USB-C aansluiting en de speaker terug. Achterop het toestel zijn de vier camera’s onder elkaar geplaatst. Hiernaast is de LED-flitser geplaatst.

Interface

De interface die TCL meelevert op de 20 SE ligt dichtbij een pure Android ervaring. Her en der heeft de fabrikant wat visuele aanpassing gedaan, maar dit is niet storend. Zo is het vergrendelscherm aangepast en hebben de tegels onder de snelle instellingen een ander kleurtje dan gebruikelijk. Het startscherm is naar eigen smaak in te delen. De app-lade is verdeeld in categorieën, maar dit is ook aan te passen naar bijvoorbeeld te sorteren op naam of pictogramkleur. Door van links naar rechts te vegen over het scherm open je de Google Feed.

Communicatie en multimedia

Tijdens onze testperiode hebben we geen problemen ondervonden met bellen en sms-en. Het geluid tijdens het bellen is ruim voldoende, ook voor de andere kant is het volume en kwaliteit ruim voldoende. Het bellen en sturen van sms-berichten doe je met de standaard apps van Google. Internetten doe je met Google Chrome.

De TCL 20 SE beschikt over dual-sim functionaliteit. Dit gaat echter wel ten koste van een SD-kaart. Wanneer je slechts één simkaart hebt, bestaat de mogelijkheid om een SD-kaart te gebruiken. Het toestel beschikt over 4G, WiFi, Bluetooth, NFC en GPS. Helaas is het niet mogelijk om gebruik te maken van 5GHz WiFi.

Multimedia

De TCL 20 SE beschikt over stereo speakers, dat is altijd een pluspunt. De speaker die aan de bovenkant is geplaatst geeft wat minder geluidskwaliteit dan de speaker aan de onderkant. Het geluid is wat aan de schelle kant. De geluidskwaliteit van de onderste speaker is redelijk, ietwat blikkerig en het volume kan aardig hard. Een headset aansluiten doe je met de 3,5 millimeter aansluiting of door middel van Bluetooth.

Het beeldscherm heeft een resolutie van 1640 bij 720 pixels. Dit is uiteraard niet de hoogste resolutie, maar voor een budget toestel is het een prima scherm. Daar komt nog eens bij dat een dergelijk scherm vriendelijk is voor de accu. We is het scherm wat lastig af te lezen op een zonnige dag.

Camera

Achterop het toestel vinden we de vier camera’s terug. De hoofdcamera heeft een 16 megapixel lens, daarnaast vinden we een 5 megapixel groothoeklens terug en twee lenzen met 2 megapixel. De één is een macrolens en de ander een dieptelens.

Over de kwaliteit van de foto’s zijn we redelijk te spreken. Zelfs over foto’s die zijn gemaakt met de macrolens zijn we redelijk tevreden. Meestal zijn we hier niet erg over te spreken en is het vaak een marketingterm welke in de praktijk niet lekker uitpakt. Ditzelfde geldt ook voor de groothoeklens, deze foto’s zijn ook van redelijke kwaliteit. Foto’s gemaakt bij weinig licht laten een beetje te wensen over, er is dan ook geen speciale nachtmodus aanwezig. Al hebben we het in deze prijsklasse absoluut erger gezien. Wil je meer foto’s zien die we met de TCL hebben gemaakt, bezoek dan hier het digitale fotoalbum.

Front-camera

De front-camera beschikt over een 8 megapixel lens. Hier geldt ook hetzelfde voor als de camera’s op de achterzijde, de kwaliteit van de foto’s is redelijk. De foto’s laten voldoende details en kleur zien.

Videocamera

Filmen doe je met een maximale resolutie van Full-HD met 30 frames per seconde. Je hebt ook de keus om te filmen in 720p en 480p, maar vooral dit laatste is niet aan te raden, gezien de lage kwaliteit. Wanneer je filmt in Full-HD, zijn de filmpjes van voldoende kwaliteit. De geluidskwaliteit van de filmpjes is echter wat minder.



Prestaties en overige mogelijkheden

De TCL 20 SE beschikt over een Snapdragon 460 processor. Dit is absoluut niet de snelste processor en dat merk je bij dagelijks gebruik. Af en toe duurt het opstarten net even wat langer dan je zou willen. Ook het ontgrendelen van het toestel duurt net wat langer dan je zou wensen. Het toestel beschikt over 4GB werkgeheugen, dit is voldoende voor een toestel in deze prijsklasse, net als het opslaggeheugen van 64GB.

De vingerafdrukscanner is niet de snelste in zijn soort, maar dit is eigenlijk wel logisch voor een budgettoestel. Zoals we hierboven al even hebben aangegeven, duurt het net even wat langer voordat het toestel wordt ontgrendeld wanneer je de vingerafdrukscanner gebruikt. We hadden het fijn gevonden dat er een kleine trilling te voelen was wanneer je vingerafdruk herkend wordt.

TCL levert enkele eigen apps mee op het toestel. Zo is er app genaamd Nxtvision. Met deze app kun je instellingen voor het beeldscherm aanpassen. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de kleurmodus en de kleurtemperatuur aan te passen. Ook is er app geïnstalleerd met de naam TCL+. Dit is een soort van verzamel app waarop je kunt inloggen met je TCL account en onder andere tutorials volgen. Ook staan er verwijzingen naar de Facebookpagina, het YouTube kanaal en de Twitter pagina van TCL.

Een andere handige app is de Edge Bar. Dit is een menu dat opent aan de zijkant van het scherm. Je kunt zelf bepalen aan welke kant je de Edge Bar plaatst. Dit menu biedt plek voor een aantal apps, contacten en een liniaal. Deze laatste optie is handig als je snel iets moet opmeten. De liniaal gaat tot 12 centimeter.

Updatebeleid

Toen bekend werd dat TCL toestellen uit ging brengen in Nederland, hebben we meteen gevraagd naar het updatebeleid. TCL heeft gegarandeerd dat er voor elk toestel een Android update uitbrengt. De 20 SE is uitgebracht met Android 11 en kan dus in de toekomt een update verwachten naar Android 12. TCL brengt per kwartaal een beveiligingsupdate uit voor een periode van twee jaar voor haar toestellen. Op dit moment draait de 20 SE op de beveiligingsupdate van februari.

Accuduur

Een accu van maar liefst 5000 mAh heeft de TCL 20 SE aan boord. Omdat het toestel over een energiezuinig scherm en processor beschikt, gaat de accu lekker lang mee. Bij normaal gebruik is het mogelijk om er twee dagen mee te doen. Een schermtijd van tussen de zes en de acht uur is dan ook heel normaal. Wanneer je veelal verbonden bent met WiFi houdt de accu het nog wel iets langer uit met een schermtijd van boven de 8 uur.

Beoordeling

Wat ons betreft is de TCL 20 SE een succesvolle start in Nederland. Het toestel mag dan niet de snelste zijn en heeft duidelijk wat minpunten, maar de prijs- kwaliteitverhouding is prima in orde. Het scherm had iets feller mogen zijn op een zonnige dag en de vingerafdrukscanner had ook wat sneller mogen reageren. De camera maakt redelijke foto’s voor een toestel in het budget segment en de accu is fantastisch. Mocht dit toestel een keer in de aanbieding zijn en nog een paar tientjes goedkoper zijn, dan kan je hem met een gerust hart aanschaffen.

Zelf de TCL 20 SE ervaren? Je kunt deze smartphone kopen bij Bol.com en Belsimpel.

TCL 20 SE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 149,00 euro