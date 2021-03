Smartphonemerk TCL komt officieel naar Benelux: dit zijn de toestellen voor Nederland

TCL is wereldwijd een bekende naam op het gebied van elektronica en smartphones, maar in Nederland kennen we het merk eigenlijk (nog) niet. Dat gaat veranderen. Vandaag zet het de eerste stap in de Benelux en komt het merk gelijk met een aantal smartphones, waaronder een 5G-toestel.

TCL naar Nederland

TCL is het moederbedrijf van Alcatel en vandaag heeft TCL uitgekozen als dag waarop het de eerste stap zet in Nederland, België en Luxemburg. De fabrikant van smartphones, televisies en verschillende andere apparaten is vanaf nu officieel te koop in ons land. Vooral op het gebied van displays is het een bekende merknaam. TCL trapt in ons land direct af met de release van twee toestellen; de TCL 20 5G en TCL 20 SE. Ook verschillende andere producten zijn direct vanaf nu beschikbaar.

TCL 20 5G

De TCL 20 5G is een toestel welke, zoals de naam al aangeeft, voorzien is van 5G-ondersteuning. Daarbij heeft de fabrikant de smartphone uitgerust met een Snapdragon 690 chipset, 6GB werkgeheugen, 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm. Volgens de fabrikant moet dankzij tal van innovaties het een schitterend scherm zijn van de hoogste kwaliteit. TCL gebruikt voor haar techniek de naam NXTVISION.

De smartphone wordt geleverd met Android 10 en krijgt gegarandeerd een update naar Android 11. Hier overheen ligt de TCL UI interface. Er is een triple-camera met 48MP hoofdsensor, welke wordt bijgestaan door een 8 megapixel groothoeklens en 2MP macro-objectief. Selfies maak je met de 8 megapixel lens die voorop op het toestel is geplaatst. De accucapaciteit komt neer op 4500 mAh en kan met 18W weer wat sneller opgeladen worden. Dit neemt volgens TCL iets meer dan twee uur in beslag. Uiteraard is er WiFi, NFC en Bluetooth aanwezig, en biedt de TCL 20 5G ook een 3,5 millimeter aansluiting en FM-radio.

Nog even terugkomend op de eigen TCL UI. Deze staat volgens de fabrikant dicht bij de pure Android-ervaring, zoals we dat ook van Alcatel kennen. Wel zijn er enkele kleinere aanpassingen gedaan. Zo kun je verschillende tweaks aanpassen voor het beeldschermen en is er een ‘Communications’-app waarbij de TCL smartphone kan communiceren met andere apparaten van TCL. Waarschijnlijk te vergelijken met SmartThings van Samsung.

TCL 20 SE

De smartphone die voor een hele interessante prijs over de toonbank gaat, is de TCL 20 SE. Dit toestel heeft een flink scherm, van 6,82 inch met een HD+ resolutie. De smartphone verschijnt met Android 11, met dezelfde bovengenoemde TCL UI. Er is een Snapdragon 460 octa-core chipset aanwezig, een quad-camera met 16 megapixel hoofdsensor en 4GB aan werkgeheugen.

TCL geeft de TCL 20 SE ook een 3,5 millimeter aansluiting mee voor een headset, en biedt ook NFC, een FM-radio en een slot voor een geheugenkaart. Het interne geheugen komt uit op 64GB. De TCL 20 SE biedt een 5000 mAh accu en deze kun je met 18W opladen. Het volledig opladen neemt door de grote accucapaciteit wel wat tijd in beslag; 3 uur en 20 minuten geeft TCL daar voor op. Door een kabel aan te sluiten op je toestel, aan een andere telefoon kun je dat andere toestel opladen.

Updatebeleid en verschil Alcatel

We hebben TCL gelijk even gevraagd naar het updatebeleid van TCL. De fabrikant garandeert voor elk toestel één Android-update. Daarbij komt het minimaal 1x per kwartaal een beveiligingsupdate, voor een periode van twee jaar.

In ons vraaggesprek laat TCL weten dat het Alcatel ook gewoon blijft voeren in Nederland. De naam Alcatel zullen we bij de toestellen tot ongeveer 150 euro terug gaan zien, terwijl TCL in het verlengde daarvan smartphones uitbrengt. Dat zien we dan ook terug bij de TCL 20 SE. Dit is het instapmodel van de fabrikant.

Andere producten

TCL brengt gelijk ook nog wat andere producten op de Nederlandse markt. Het gaat om de TCL Moveaudio S150 en S200. Dit zijn draadloze headsets welke je op een volle accu 3 uur luisterplezier geven. Via de case kunnen ze opgeladen worden en bediening gaat via ‘de touchpad’. De prijs voor de Moveaudio S150 ligt op 39,95, de S200 kost 79,95 euro. Je kunt ze kopen bij Belsimpel.

Een ander product dat in Nederland uitgebracht wordt is de TCL 5G LinkHub. Het is een draagbare router die overweg kan met het 5G-netwerk. De LinkHub verschijnt met het Easy Mesh-systeem waarbij je eenvoudig verbinding kunt maken met je mesh-routersysteem. Het apparaat verschijnt in april voor 549 euro en zal te koop zijn bij Coolblue.

Prijzen

Allebei de TCL 20-smartphones komen naar Nederland. Vanaf week 17, dat is de laatste week van april, kun je de toestellen in huis verwachten. Vandaag start wel al de pre-order, waarbij je een gratis headset ontvangt. De prijs van de TCL 20 SE ligt op 149 euro, de TCL 20 5G kost 299 euro. Alle specificaties hebben we verzameld op de toestelpagina via onderstaande button.

