TCL 20 R 5G: nieuwe 5G-smartphone voor slechts 180 euro

De prijs van smartphones met ondersteuning voor 5G daalt steeds verder. TCL doet hier een schepje bovenop en komt met de TCL 20 R 5G, een 5G-smartphone voor 180 euro.

TCL 20 R 5G

Het portfolio van TCL is uitgebreid met een nieuwe smartphone die ‘TCL 20 R 5G’ wordt genoemd. Eerder verschenen er al andere toestellen en kwam de 20 SE voorbij in de TCL 20 SE review. Het nieuwe toestel moet 5G voor een nog grotere groep consumenten beschikbaar maken, dit in combinatie met een scherpe prijs voor het toestel. De TCL 20 R 5G wordt geleverd met 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een MediaTek Dimensity 700 chipset.

Aan de voorzijde van de TCL 20 R 5G is een 6,52 inch HD+ beeldscherm te vinden. Deze kan afhankelijk van de taak een verversingssnelheid bepalen van 90Hz, 60Hz of 30Hz. De TCL heeft een 13 megapixel camera aan de achterzijde, samen met een macro- en dieptelens. TCL geeft het toestel een vingerafdrukscanner mee, maar ontgrendelen kan ook middels gezichtsherkenning.

Voor de TCL 20 R 5G is de fabrikant gelijk duidelijk wat betreft het updatebeleid. Dankzij de validatie als Android Enterprise Recommended-apparaat kun je op de TCL één Android OS-update verwachten. De beveiligingsupdates verschijnen ieder kwartaal voor een periode van drie jaar, wat vrij netjes is voor deze prijs. Begin oktober zal de TCL 20 R 5G uitgebracht worden voor 179,99 euro in het grijs en blauw. We hebben alle specificaties verzameld op de toestelpagina, welke bereikbaar is via onderstaande button.