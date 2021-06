TCL komt met Tab 10S en 10 Tab Max tablets voor prima prijzen

TCL heeft de smaak te pakken. Na de introductie van meerdere smartphones is het tijd voor een tweetal nieuwe tablets. Zowel de TCL Tab 10S als de 10 Tab Max zijn vanaf nu verkrijgbaar in Nederland.

TCL Tab 10S en 10 Tab Max

TCL is sinds een aantal maanden breed actief in Nederland met een eigen portfolio. We kennen het merk al van de producten van Alcatel. De fabrikant lanceert nu twee nieuwe tablets in Nederland, welke vanaf nu ook gelijk verkrijgbaar zijn. Het zijn gezien de naamstelling wat verwarrende namen.

TCL Tab 10S

We beginnen met de TCL Tab 10S. Deze tablet kenmerkt zich als een veelzijdige tablet voor jong en oud. Er is een 10,1 inch beeldscherm met een Full-HD+ resolutie. Aan boord zien we een MediaTek MT8768 chipset, samen met 3GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Deze ruimte is uit te breiden met een geheugenkaart. Achterop is er een 8MP camera, voorop een 5MP lens. De 8000 mAh accu kan met 18W opgeladen worden en vanuit de doos draait de tablet op Android 10. Middels de meegeleverde T-pen is het scherm van de tablet makkelijk te bedienen.

Voor 199 euro is de tablet verkrijgbaar bij Bol.com en Belsimpel.

TCL 10 Tab Max

De andere tablet die door de fabrikant is aangekondigd, is de TCL 10 Tab Max. Dit apparaat heeft een 10,36 inch Full-HD+ beeldscherm. Volgens TCL zorgt het scherm met NXTVISION-technologie voor de beste beeldkwaliteit. Er is een niet nader genoemde octa-core processor met 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Foto’s maken kan met de 13 megapixel camera. Ook de TCL 10 Tab Max biedt een 8000 mAh accucapaciteit.

De tablet is voor 249 euro te koop bij Bol.com en Belsimpel.