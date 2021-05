Samsung presenteert Galaxy Tab S7 FE en Galaxy Tab A7 Lite voor Nederland

Samsung heeft twee nieuwe tablets aangekondigd voor de Nederlandse markt. De fabrikant breidt het assortiment uit met de Galaxy Tab S7 FE en de Galaxy Tab A7 Lite. We praten je bij over de twee nieuwe apparaten.

Samsung Galaxy A7 Lite

We beginnen met de Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Deze betaalbare tablet dook meerdere keren al op in het geruchtencircuit en nu is hij officieel gepresenteerd. Het apparaat biedt een 8,7 inch TFT-beeldscherm (1340 x 800 pixels) en een metalen behuizing. Van de tablet komt zowel een 4G- als een WiFi-versie. Er is een 8 megapixel camera en 2MP front-camera. Aan boord van de Galaxy A7 Tab Lite vind je 32GB (uitbreidbare) opslagruimte en 3GB aan werkgeheugen. Verder is er een octa-core chipset en 5100 mAh accu met 15W laden.

Volgens Samsung is dit de ideale tablet voor onderweg, waarbij je kunt genieten van content en gaming tegen een betaalbare prijs. Vanaf 18 juni is de tablet verkrijgbaar voor een prijs vanaf 169 euro.

Galaxy Tab S7 FE

We hebben eerder al gesproken over de Samsung Galaxy Tab S7 FE die al is gepresenteerd voor Duitsland. Nu kunnen we hem ook in Nederland verwachten. De tablet biedt een 12,4 inch TFT-scherm (2560 x 1600 pixels), heeft een 8MP camera, 5MP front-camera en een flinke 10.090 mAh accu met 45W snelladen. Van het apparaat komt niet alleen een WiFi-versie maar ook een 5G-variant. De Galaxy Tab S7 FE komt in de configuraties 4GB/64GB en 6GB/128GB. In beide gevallen is het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart.

Dankzij de S Pen kun je alle kanten op met je creativiteit. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de apps Clip Studio Paint en Canva gebruiken, die samenwerken met de S Pen. Ook kun je met Noteshelf notities vastleggen en opschrijven met de S Pen. Samsung voorziet het apparaat verder van tal van mogelijkheden die we kennen uit One UI, en ook is er Samsung DeX en een optionele Book Cover met toetsenbord.

Vanaf 18 juni is de Galaxy Tab S7 FE verkrijgbaar met een adviesprijs die start vanaf 649 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren groen, zilver, zwart en roze.