Samsung Galaxy Tab S7 FE helemaal uit de doeken

Samsung heeft in Duitsland een nieuwe tablet aangekondigd onder de naam Galaxy Tab S7 FE. Het nieuwe model gaan we waarschijnlijk ook hier tegenkomen. Nu kunnen we vast alle details met je delen.

Galaxy Tab S7 FE

Een tablet waarvan we eigenlijk de naam ‘Galaxy Tab S7 Lite’ hadden verwacht, is nu in Duitsland aangekondigd onder de naam Galaxy Tab S7 FE. Hierbij staan ook in dit geval de letters voor ‘Fan Edition’. Net als bij de Galaxy S20 FE staat dit voor ‘veel waar voor je geld’.

De Samsung Galaxy Tab S7 FE krijgt een 12,4 inch LCD-scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels en een standaard verversingssnelheid van 60Hz. Daarbij is er een Snapdragon 750G chipset van Qualcomm. Er is 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte, welke uitgebreid kan worden met een geheugenkaart.

Voor de fotografie is er een 8 megapixel camera en een 5 megapixel front-camera. De fabrikant geeft het toestel een 10,090 mAh accu met 45W snelladen. Om deze snel op te laden moet je wel een 45W oplader los aanschaffen. Samsung levert de tablet met de S Pen en ook is er ondersteuning voor DeX.

Samsung brengt de Galaxy Tab S7 FE uit als 5G- en als WiFi-variant. De Tab S7 FE met 5G kost 649 euro. Het WiFi-model zal 50-100 euro voordeliger zijn, maar die prijs is nog niet gecommuniceerd. Als er meer informatie is voor een komst naar Nederland, houden we je natuurlijk op de hoogte.