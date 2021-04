Eerste foto’s van nieuwe Samsung Galaxy Tab S7 Lite opgedoken

We komen meer te weten over een nieuwe tablet van Samsung. De fabrikant is van plan om binnenkort de Samsung Galaxy Tab S7 Lite aan te kondigen, en daar komen we nu meer over te weten.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite in aantocht

Evan Blass heeft weer van zich laten horen. De bekende leaker deelt deze keer foto’s van een nieuwe tablet van Samsung. Het gaat hierbij om de Samsung Galaxy Tab S7 Lite, een tablet die dus uitgebracht zal worden in de Galaxy Tab S7-serie. Het design komt overeen met die van de Tab S7. Dit betekent geen toetsen en relatief dunne schermranden. Achterop is er ruimte voor de S Pen, een dual-camera en het Samsung-logo.

Er zal een WiFi-versie en een 5G-versie uitgebracht worden van de Galaxy Tab S7 Lite. Verder zal de tablet van het bedrijf voorzien zijn van dubbele speakers met AKG-branding en een USB-C poort. Er wordt verder gesproken over een Snapdragon 750G chipset, 4GB RAM-geheugen en een 12,4/12,6 inch LCD-beeldscherm. Samsung zou afzien van de plaatsing van een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Natuurlijk zal de Galaxy Tab S7 Lite geleverd worden met Android 11 en de One UI-skin. De tablet wordt in juni verwacht, maar kan al eerder aangekondigd worden, mogelijk eind deze maand al.