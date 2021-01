Alcatel kondigt nieuwe Alcatel 1S (2021), Alcatel 3L (2021) en nieuwe tablet aan

Alcatel heeft op de (digitale) CES van 2021 twee nieuwe smartphones en een tablet aangekondigd. De apparaten krijgen de namen Alcatel 1S (2021), Alcatel 3L (2021) en de tablet met de naam Alcatel 1T 7 WiFi.

Alcatel presenteert drie apparaten

De CES in Las Vegas wordt ieder jaar gehouden en doorgaans presenteren fabrikanten daar hun nieuwe toestellen. Dit jaar is dat vanwege het Coronavirus allemaal digitaal. TCL presenteert drie nieuwe Alcatel-apparaten waarover we je direct bijpraten.

Alcatel 1S (2021)

De Alcatel 1-serie gaat alweer een paar jaar mee. Niet heel gek, want je krijgt voor een nette prijs een vrij uitgebreide telefoon met alles wat je nodig hebt. Nu is het tijd voor de Alcatel 1S (2021). Deze smartphone legt de nadruk op het leveren van een geweldige visuele en camera-ervaring tegen een scherpe prijs, zo belooft de fabrikant. De Alcatel is voorzien van een triple-camera (13MP + 2MP diepte + 2MP macro). Tevens is er een fysieke Google Assistent-knop.

Alcatel geeft de 1S 2021 een 6,52 inch HD+ beeldscherm mee, samen met een 5 megapixel front-camera, MediaTek 6762D octa-core chipset, 3GB RAM en 32GB opslagruimte. Opvallend is dat hier volgens Alcatel zelf nog 17GB van overblijft, wat fors is. Aan de achterkant biedt de 1S een vingerafdrukscanner en er is een 4000 mAh accu. Interessant: hij komt met Android 11.

Later dit jaar moet de smartphone naar Nederland komen. Hij komt beschikbaar in de kleuren Elegant Black en Twilight Blue. Een prijs is nog niet gedeeld. De huidige Alcatel 1SE (2020) kwam voor 99 euro op de markt.

Alcatel 3L (2021)

De 3-serie van Alcatel wordt uitgebreid met de Alcatel 3L (2021). We zien hier een 6,52 inch HD+ beeldscherm met een 8MP front-camera in een notch. Achterop is een triple-camera met 48MP hoofdlens, 2MP diepte en 2MP macrolen. De processor en accu zijn gelijk aan die van de Alcatel 1S (2021) en ook is er een fysieke knop voor de Google Assistent. De smartphone biedt 4GB RAM en 64GB opslagruimte, waarvan 48GB overblijft. Interessant; de Alcatel 3L draait direct vanuit de doos op Android 11. Een prijs is niet bekend. De release vindt ergens dit jaar plaats, maar veel duidelijkheid geeft Alcatel hierover niet.

Alcatel 1T 7 WiFi

Een tablet voor gezinnen, zo wordt de Alcatel 1T 7 WiFi omschreven. Het apparaat is voorzien van Android 11 Go-Edition en is dus aangepast voor apparaten met minder krachtige hardware. Er is een speciale Kids-modus waarmee kinderen uit de voeten kunnen. De tablet biedt een 7,0 inch scherm, maar verdere details zijn helaas niet bekend. Ditzelfde geldt voor de prijs en releasedatum van de Alcatel 1T 7 WiFi.