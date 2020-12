De vergeten telefoon: Alcatel OT-606 Chat

Alcatel gaat al een lange tijd mee in de markt van de telefonie. Nu met smartphones, jaren geleden met ‘normale’ telefoons. Een echte eye-catcher was de Alcatel OT-606 Chat. Een bijzonder toestel in kekke kleuren en een volwaardig toetsenbord.

Alcatel OT-606 Chat

We gaan voor deze editie van ‘De vergeten telefoon’ terug naar het jaar 2010. Bijna elf jaar geleden bracht de van oorsprong Franse fabrikant Alcatel een opvallend toestel uit. Het was de Alcatel OT-606 Chat, een toestel dat op meerdere gebieden opvallend was. In de eerste plaats omdat het toestel zwart gekleurd was met felle groengele accenten. Daarnaast was hij er ook in het opvallend roze, paars, rood, wit en blauw. Op de tweede plaats vanwege het uitschuifbare QWERTY-toetsenbord dat je onder het toestel vandaan kon schuiven. Dit toetsenbord bestond uit drie rijen.

De Alcatel OT-606 Chat, waarbij de afkorting OT voluit stond voor OneTouch, had een 2,2 inch beeldscherm aan boord. Deze kon je niet aanraken, maar alleen bedienen met de toetsen. Het scherm bood een resolutie van 320 x 240 pixels. Verder was de OT-606 uitgerust met 4MB aan opslagruimte. Gelukkig kon je dit uitbreiden met een geheugenkaartje. De 0,3 megapixel VGA-camera liet je foto’s vastleggen, al liet de kwaliteit destijds er wat te wensen over. Verder zagen we op de Alcatel Bluetooth, een FM-radio en een 670 mAh accu.

In Nederland was het toestel niet bijster populair te noemen. De OT-606 werd voornamelijk in combinatie met een prepaid-pakket verkocht. De prijs van de telefoon lag op een paar tientjes, rond de 50 euro.



Alcatel OT-606 Chat samengevat in 3 punten: