LG bracht twaalf jaar geleden een stijlvolle, opvallende telefoon uit met de naam LG KS360. Deze telefoon was voorzien van een volledig QWERTY-toetsenbord en verschillende extra features. We bespreken dit toestel in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

LG KS360

In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we terug naar het jaar 2008. Toen bracht LG haar KS360 uit, een best wel stijlvolle telefoon welke je nog sneller liet sms’en. Het was een mid-range telefoon waarbij je kon kiezen uit verschillende accentkleuren zoals roze, blauw, rood of wit. Bijzonder was ook het 2,4 inch scherm, dat gedeeltelijk touchscreen was. De touchscreen-functionaliteit werkte namelijk alleen in de dialer, bij het doen van een telefoonoproep, verder niet. Je moest dan aan de slag met de toetsen onder het scherm.

De LG KS360 had een uitschuifbaar QWERTY-toetsenbord met drie rijen. Hier zagen we ook enkele sneltoetsen voor bijvoorbeeld het opstellen van een bericht. Niet alleen werden sms-berichten ondersteund op dit toestel van LG. Je kon de KS360 ook gebruiken voor e-mailberichten, MMS, EMS en Bluetooth-berichten. De tekstberichten werden op een vrij chique manier getoond met tekstballonnen onder elkaar. De e-mailapp kon niet overweg met bijvoorbeeld Gmail, door het gebrek aan SSL-ondersteuning. Wel had LG een reeks Google-apps geïnstalleerd om ermee op het internet te zoeken en toegang tot Gmail.

Aan boord van de LG KS360 was verder een 2 megapixel camera, zonder autofocus. Er was ondersteuning voor het GSM- en EDGE-netwerk, Bluetooth 2.0 en een FM-radio die niet op de achtergrond kon draaien. Het toestel werd geleverd met een 800 mAh accu en een opslagruimte van 64MB. Middels een microSDHC geheugenkaart konm je dit wel nog verder uitbreiden.

De LG KS360 kwam in 2008 op de markt voor een bedrag van 199 euro.



LG KS360 samengevat in 3 punten: